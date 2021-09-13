Тюмень, 13 сентября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 225 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 227 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 13 сентября коронавирусом заразились 57 918 человек, выздоровели 50 811 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 13 сентября в регионе скончались 1706 пациентов с COVID-19 (на 25 человек больше, чем днём ранее).