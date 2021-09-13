Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. 13 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футбольный клуб «Ростов» в рамках заключительного матча седьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ФК «Краснодар»

На матче назначена российская бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.

На данный момент «Краснодар» с тремя победам и девятью очками после шести туров идет на девятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата. «Ростов» с пятью очками остался на четырнадцатом месте в зоне вылета.

В последний раз «Краснодар» и «Ростов» играли между собой 16 мая. Тот матч завершился уверенной победой «быков» со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились Кристофер Ольссон (Вандерсон Масиэл, 45+3'), Вандерсон Масиэл (Виктор Классон, 59') и Кайо Пантелеао (90+8'). За всю историю противостояния этих команд «желто-синим» лишь однажды удалось обыграть соперников.