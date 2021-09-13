Варшава, 13 сентября 2021, 17:05 — REGNUM Польская погранслужба за минувшие выходные зафиксировали 509 попыток незаконного пересечения государственной границы со стороны Белоруссии. Об этом 13 сентября сообщило польское ведомство.
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Польские пограничники на своей странице в Twitter констатировали «трудовой уикенд», по итогам которого из 509 нелегалов, пытавшихся перебраться из Белоруссии в Польшу, было задержано семеро — пятеро из Сирии и двое из Сомали.
«Остальные попытки были пресечены», — сообщили представители польского погранведомства.
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