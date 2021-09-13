Саратов, 13 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. В Саратовской области готовность к отопительному сезону составляет 93%. Полностью завершили подготовку в восьми муниципалитетах, низкие показатели — в Воскресенском, Пугачевском и Татищевском районах. Совещание по подготовке теплосетей провел 13 сентября губернатор Валерий Радаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«По прогнозу погоды после 15 сентября по области ожидается резкое снижение температуры. Нужно быть готовым обеспечить комфортный температурный режим в домах и соцобъектах — особенно в больницах, детсадах, школах. Придется входить в отопсезон раньше, и готовность должна быть не с 15 октября, а уже сейчас», — подчеркнул он.

По информации регионального минстроя и ЖКХ, технически подготовлено 3016 теплоисточников (93%), более 2,2 тыс. км тепловых сетей (96%), 232 центральных тепловых пунктов (77%), 4233 объекта соцсферы (90%), 12 771 многоквартирный дом (90%). Все теплоисточники должны быть готовы к подаче тепла к 15 сентября поручил Радаев.

Ростехнадзору в текущем году направлено предложение провести проверки готовности в более ранние сроки (в 2020 году они начались в середине октября). В первую очередь проверят муниципалитеты, не получившие паспорта готовности.

Глава региона отдельно остановился на состоянии водопроводных сетей в Саратове. По городу остаются около 80 течей, устранить которые необходимо до начала холодов, распорядился Радаев.

«Графики ремонтных работ должны однозначно исполняться. Весь город перерыт. Это важный социальный аспект, который волнует наших граждан», — добавил он.

Персональная ответственность за подготовку к отопсезону в Саратовской области возложена на зампредов регионального правительства Александра Соловьева и Андрея Архипова, министра строительства и ЖКХ Павла Мигачева, министра по делам территориальных образований Сергея Зюзина.

ИА REGNUM напоминает, подача отопления в жилые дома начинается в Москве с понедельника, 13 сентября. В течение ближайших пяти дней планируется обеспечить отоплением весь жилой сектор.

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