Красногорск, 13 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Необходимо проработать вопрос создания специальных поселков для медицинских работников в Подмосковье. Соответствующее поручение 13 сентября было дано губернатором Московской области Андреем Воробьевым на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Во время мероприятия главе Подмосковья доложили, что под один такой объект уже выбрано 17 гектар земли, которые будут поделены на 100 земельных участков и переданы медработникам. Аналогичные действия могут быть предприняты и в других муниципалитетах области;

«Я предлагаю следующее: взять за стандарт то, что сделали в Домодедово. Таким образом, все большие муниципалитеты должны сделать презентацию поселков для врачей и медсестер», — поручил Воробьев.