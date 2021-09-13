Москва, 13 сентября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Обострение вопроса о репарациях Германии Польше связано непосредственно с приходом к власти партии «Право и справедливость». Об этом 13 сентября заявила депутат Европейского парламента Татьяна Жданок на телеканале «Россия 24».

Польша

«Конфликт не закоренелый. Конфликт развернулся после того, как партия «Право и справедливость» получила конституционное большинство в парламенте и единолично осуществляет власть, не допуская никакую оппозицию, выдавливая оппозиционных политиков, журналистов, независимых судей из их места работы и с их позиций», — заявила Жданок.

Тема репараций обсуждается в Польше с июля 2018 года, когда лидер партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии.