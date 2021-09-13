Вологда, 13 сентября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Вологодских школьников не отправят на дистанционное обучение из-за выборов. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Edu.gov.ru Дистанционное обучение

«Часто вижу вопросы в соцсетях о том, как в конце этой недели будут работать образовательные учреждения области. 17, 18 сентября — рабочие дни. Дистанционного обучения и каникул не будет, — написал глава региона. — В тех школах, колледжах, техникумах, где расположены избирательные участки, учиться будут по специальной программе. Будут организованы выездные мероприятия — экскурсии в музеи, спортивные игры, дни профориентации в вузах и на предприятиях. В тех образовательных учреждениях, где нет избирательного участка, учебный день пройдет в штатном режиме».

Как сообщало ИА REGNUM, решение перевести школьников на дистант во время выборов приняли в нескольких российских регионах, в том числе в Мурманской, Саратовской, Воронежской и других областях.