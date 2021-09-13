Дели, Индия, 13 сентября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Тела двоих детей — девочки 12 лет и мальчика восьми лет — извлекли спасатели из-под завалов обрушившегося дома в городе Дели (Индия), сообщает 13 сентября Синьхуа.

Sharat Chowdhury Рухнувший дом

Комментируя эту информацию, лейтенант-губернатор города Анил Байджал в Twitter принёс семьям погибших соболезнования. Он сообщил, что спасатели продолжают разбор завалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дом в четыре этажа обрушился в Дели утром 13 сентября. До обрушения в здании велись строительные работы.