Лондон, 13 сентября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. 14 сентября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в рамках первого тура группы H Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет санкт-петербургский «Зенит». 13 сентября телеканал «Матч ТВ» сообщил, что подопечные Сергея Семака уже прибыли на Туманный Альбион.

Fc-zenit.ru Малком

Завтра российская команда впервые в своем истории сыграет с клубом «Челси».

Помимо «Челси», соперниками «Зенита» по группе Лиги Чемпионов станут шведский «Мальме» и туринский «Ювентус».

В последнем своем матче «сине-бело-голубые» одержали уверенную победу над грозненским «Ахматом» со счетом 3:1. Главным героем встречи стал российский таранный форвард Артем Дзюба, отметившийся двумя результативными передачами.

После первых четырех туров Английской Премьер-лиги 2021/22 «Челси» с десятью очками идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата.