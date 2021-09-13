Ярославль, 13 сентября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В Ярославле прошла XVI научно-техническая конференция молодых специалистов ПАО «Славнефть-ЯНОС». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мероприятие проводится в год 60-летия Ярославского нефтеперерабатывающего завода и в 2021 году приурочено к данному празднику.

Славнефть-ЯНОС Победители конференции

Как отметили в ПАО «Славнефть-ЯНОС», главная цель мероприятия — поддержка перспективных разработок не только сотрудников предприятия, но и занимающихся научной деятельностью студентов и школьников.

«Как показывает практика, участие молодых специалистов в научно-технических конференциях способствует развитию их исследовательской активности, приобщает к новаторским изысканиям, направленным на решение наиболее актуальных задач, которые стоят перед нефтеперерабатывающим предприятием. Кроме того, она дает возможность участникам не просто побороться за призовые места, но и реализовать в перспективе лучшие проекты на нашем производстве. Каждая инициатива, каждая идея молодых специалистов, студентов и школьников нам интересна и внимательно рассматривается. Приятно видеть, что проекты, представленные сегодня ребятами, имеют высокий уровень подготовки, и я уверен обязательно найдут свое практическое применение», — сказал главный инженер ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Вахромов.

Научно-техническая конференция молодых специалистов прошла в очном формате. Свои проекты представили 59 участников, среди которых были сотрудники ПАО «Славнефть-ЯНОС», студенты Ярославского технического университета и Ярославского промышленно-экономического колледжа, учащиеся инженерного «ЯНОС-класса» лицея № 86, созданного по инициативе предприятия в 2018 году.

«В этом году мы пригласили нового спикера — декана Факультета нефти и нефтехимии Казанского национального исследовательского технологического университета, доктора технических наук Наталью Башкирцеву, которая озвучила очень актуальные темы, связанные с нефтепереработкой. Ее коллега — преподаватель Казанского национального исследовательского технологического университета, кандидат технических наук Елена Черкасова не только выступала, но и оценивала работы молодых специалистов. И с московского завода нефтеперерабатывающего были коллеги. Они второй раз принимают участие в конференции, впервые они были у нас в 2015 году», — пояснил один из организаторов конференции Дмитрий Тарусов.

Участники конференции представили свои проекты в рамках пяти секций: «Технология процессов нефте‑ и газопереработки» (две секции), «Оборудование процессов нефтепереработки», «Экология, охрана труда и промышленная безопасность» и «Экономика и финансы». Оценивали выступления пять экспертных комиссий, возглавляемых руководителями профильных направлений ПАО «Славнефть-ЯНОС». Всего в состав жюри вошли 23 эксперта, в числе которых, помимо специалистов ЯНОСа, были представители ЯГТУ и ЯПЭК.

Славнефть-ЯНОС Дискуссия на секциях

По итогам конференции победители и призеры получили дипломы и сертификаты, а некоторые участники, еще не являющиеся работниками предприятия, вскоре могут ими стать.

«Я думаю, что кадровый голод свойственен каждому предприятию, тем более такому как наше. На сегодняшний день штат ПАО «Славнефть-ЯНОС» насчитывает порядка 3 тысяч 500 человек, и нам важно, чтобы как можно больше талантливых специалистов участвовали в конференции, предлагали и реализовывали инновационные проекты для развития и преумножения достижений нашего предприятия. Также мы заинтересованы и в новых кадрах, молодых и прогрессивных специалистах, ряды которых могут пополнить нынешние школьники и студенты», — сказал главный инженер ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Вахромов.

Отметим, что некоторые из представленных на конференции проектов уже реализуются на ЯНОСе, еще два проекта будут воплощены в следующем году.

«Я занял первое место в секции «Технологии переработки №1. Моя работа направлена на сокращение выпуска полупродуктов с увеличением выпуска востребованного в нашей стране продукта — дизельного топлива. Проект находится в начальной стадии проработки, я им занимают порядка двух месяцев. Предстоит еще очень большая работа, чтобы довести его до какой-то конкретики. Реализовать его возможно будет через три-четыре года, в случае, если будет принято положительное решение», — рассказал ведущий инженер-технолог исследовательской лаборатории ПАО «Славнефть-ЯНОС» Павел Иванов.

Славнефть-ЯНОС Участники конференции

В следующем году планируется расширить число участников научно-технической конференции, свои проекты должны представить студенты Ярославского технического университета и ЯрГУ имени Демидова. Также на следующий год организаторы уже пригласили для участия в мероприятии коллег из Нижнего Новгорода и специалистов из Казанского университета.