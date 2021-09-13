Москва, 13 сентября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. 13 сентября пресс-служба национальной сборной России по футболу сообщила, что 30-летний фланговый атакующий защитник московского ЦСКА Марио Фернандес завершил международную карьеру.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Фернандес

В составе сборной России Фернандес принял участие в 33-х матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В текущем сезоне Фернандес сыграл в шести матчах ЦСКА в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 и получил одну желтую карточку.

Марио Фернандес перешел в ЦСКА 1 июля 2012 года из бразильского клуба «Гремио» за 10,5 миллиона евро. На данный момент стоимость 30-летнего защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро. Текущее соглашение Фернандеса с «красно-синими» рассчитано до конца сезона 2023/24.