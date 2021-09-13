Москва, , 16:47 — REGNUM Польша идёт на конфронтацию с Германией, поднимая тему репараций, но в этом нет ничего принципиально неожиданного. Об этом 13 сентября заявил правозащитник Олег Музыка на телеканале «Россия 24».

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Поляки буквально недавно выставляли даже такие претензии, что Германия должна им оплатить контрибуцию за Вторую мировую войну», — заявил Музыка.

«Мы говорим — Прибалтика, Польша, Украина, — они больше поют под симфонию Соединённых Штатов Америки. Я наблюдаю то, что они очень легко вступают в конфликты с Брюсселем, даже вот последние события, связанные с посещением канцлера Германии Ангелы Меркель: президент Польши не нашёл времени даже с ней встретиться и премьер-министр передал ей букет — этот конфликт, он существует», — указал он.

Отметим, что тема репараций обсуждается в Польше с июля 2018 года, когда лидер партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии.