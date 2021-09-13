Москва, 13 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Польша идёт на конфронтацию с Германией, поднимая тему репараций, но в этом нет ничего принципиально неожиданного. Об этом 13 сентября заявил правозащитник Олег Музыка на телеканале «Россия 24».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

«Поляки буквально недавно выставляли даже такие претензии, что Германия должна им оплатить контрибуцию за Вторую мировую войну», — заявил Музыка.

«Мы говорим — Прибалтика, Польша, Украина, — они больше поют под симфонию Соединённых Штатов Америки. Я наблюдаю то, что они очень легко вступают в конфликты с Брюсселем, даже вот последние события, связанные с посещением канцлера Германии Ангелы Меркель: президент Польши не нашёл времени даже с ней встретиться и премьер-министр передал ей букет — этот конфликт, он существует», — указал он.

Отметим, что тема репараций обсуждается в Польше с июля 2018 года, когда лидер партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии.