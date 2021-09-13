Варшава, , 16:45 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моарвецкий, возле канцелярии которого протестующие медработники поставили «палаточный городок» в знак протеста, не встретится с протестующими. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 13 сентября министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не примет участия во встрече с представителями комитета ни во вторник, ни в четверг. Это еще не тот момент, когда должен присутствовать премьер-министр. Мы готовы провести переговоры с протестующими членами профсоюза, но на уровне министерства здравоохранения», — заявил министр.

В ответ на это заявление представители Национального профсоюза медработников Польши отказались от участия в переговорах с минздравом.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 сентября у входа в канцелярию премьер-министра Польши в Варшаве Национальный профсоюз медсестер и акушерок установил «палаточный городок». В нем проживают медработники, которые требуют повышения заработной платы и приравнивания медработников к государственным служащим.