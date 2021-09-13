Балашиха, Московская область, 13 сентября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 13 сентября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого муниципального образования увеличилось за сутки на 88. Следом за Балашихой идут Мытищи, где за этот же период официально подтверждено заболевание 82 человек новой инфекцией. На третьем месте расположилось Одинцово, где COVID-19 диагностировали у 68 граждан.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 758 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 13 сентября в 14 городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.