Курган, 13 сентября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 30 зафиксированы в Кургане, сообщает 13 сентября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 116 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 13 сентября выявлен 31 471 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 13 сентября вылечились 27 637 человек, скончались 645 пациентов с COVID-19.