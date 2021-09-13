Воронеж, 13 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Судебное заседание по первому в истории уголовному делу о договорном футбольном матче началось 13 сентября в Железнодорожном районном суде Воронежа. По делу проходят семь человек — это бывший тренер и шестеро игроков клуба «Черноморец». Дело будет проходить в закрытом для прессы режиме по ходатайству защитников подсудимых.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«У нас есть опыт общения с журналистами. Они некорректно освещают новости, что может отразиться на судьбе подзащитных», — цитируют представителей подсудимых «Вести-Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, перед матчем между клубами «Чайка» (Ростовская область) — «Черноморец» (Новороссийск), состоявшимся 13 мая 2019 года в рамках профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны «Юг», на данный момент уже бывший исполнительный директор клуба «Чайка» предложил тренеру команды-соперника полмиллиона рублей. Он согласился, договорившись с шестью игроками клуба и разработав с ними план действий. Тогда «Чайка» победила «Черноморец» со счетом 3:1. Следствие полагает, что футболисты имитировали оборону, намеренно проигрывали единоборства. Отметим, что решением контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза все фигуранты дела были отстранены от футбола на сроки от года до трех. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Решение о рассмотрении данного дела в Воронеже было вынесено судьёй Верховного суда по ходатайству Генпрокуратуры.