Белгородский район, Белгородская область, 13 сентября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Легковой автомобиль пропавшего в 2001 году мужчины обнаружили водолазы в реке вблизи села Болдыревка Белгородской области. В салоне также найдены костные останки человека, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Прес-служба СУ СК России по Белгородской области Автомобиль пропавшего мужчины

Родственники пропавшего 42-летнего мужчины обратились в полицию в июле 2001 года — белгородец на своём автомобиле ВАЗ 2105 привез знакомую на дачу в посёлок Политотдел и сказал, что поехал на рыбалку. После его никто не видел. По факту безвестного исчезновения человека было возбуждено уголовное дело, однако его расследование было приостановлено. В 2021 году следователи возобновили поиски белгородца, дополнительно исследовав его излюбленные места ловли рыбы.

В реке Топлинка вблизи села Болдыревка Белгородского района, водолазы поисково-спасательной службы исследовали дно и обнаружили автомобиль, на котором передвигался пропавший, а в салоне ВАЗ — костные останки человека.

Назначен комплекс судебных экспертиз, которые позволять установить личность человека, причин смерти и обстоятельств произошедшего.