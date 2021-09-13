Москва, 13 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину в ходе учений «Запад-2021» показано применение бронегруппы из нескольких новейших боевых машин пехоты (БМП) Б-19 с боевым модулем «Эпоха», сообщает 13 сентября Министерство обороны РФ.

DEFENCE.RU Необитаемый боевой модуль «Эпоха»

Бронегруппа на основе взвода БМП Б-19 была задействована на полигоне Мулино в Нижегородской области.

«Бронегруппа в составе взвода БМП Б-19 была введена в бой с выходом главных сил условного противника к переднему краю обороны подразделений воинских контингентов вооруженных сил Беларуси, Индии, Монголии и Российской Федерации с целью повышения активности и устойчивости обороны при ведении боевых действий за удержание важных рубежей, позиций и районов», — сообщили российские военные.

Напомним, боевой модуль «Эпоха» оснащён 57-мм автоматической пушкой, пусковыми установками ПТУР «Корнет» и управляемым ракетным комплексом «Булат» с малогабаритными ракетами для поражения огневых точек и легкобронированной техники противника.

Боевой модуль «Эпоха» снабжён системой автоматизированного поиска и идентификации различных объектов противника, сопровождения целей и выдачи экипажу предложений по одновременному или поочередному их поражению.