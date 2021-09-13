Москва, , 16:39 — REGNUM Страны Восточной Европы не боятся вступать в конфронтацию с бюрократией Евросоюза, поскольку пользуются покровительством самих США. Об этом 13 сентября заявил правозащитник Олег Музыка на телеканале «Россия 24».

Европа

«Вот этот «Восточный блок», как мы говорим — Прибалтика, Польша, Украина, — они больше поют под симфонию Соединённых Штатов Америки. Я наблюдаю то, что они очень легко вступают в конфликты с Брюсселем, даже вот последние события, связанные с посещением канцлера Германии Ангелы Меркель: что президент Польши не нашёл времени даже с ней встретиться и премьер-министр передал ей букет. Этот конфликт, он существует», — заявил Музыка.