Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Зарплата педагогов Ростовской области с 1 января 2022 года вырастет. Это произойдёт благодаря увеличению на 50% должностных окладов. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Педагог

«Увеличиваются размеры должностных окладов не только учителей, но и воспитателей, мастеров производственного обучения, социальных педагогов, тьюторов, учебно-вспомогательного персонала. <…> Мы проанализировали, взвесили возможности областного бюджета и нашли варианты решения. В 2022 году на повышение окладов педагогических работников направим свыше 3 млрд рублей», — написал глава региона в Instagram 13 сентября.

ИА REGNUM сообщало, что об увеличении окладов донских учителей стало известно в ходе педагогического совета, состоявшегося в Ростове-на-Дону в августе.