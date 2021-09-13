Калуга, 13 сентября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В Калужской области в списке Банка России значится семь организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Среди них — потребительский кооператив по реализации целевых программ для пайщиков «Пенсионный доход», и шесть компаний с признаками нелегального кредитора, в числе которых ООО «Калужский ювелир», который действует под брендом «Калужский городской ломбард». Материалы о всех выявленных случаях нелегальной деятельности на финансовом рынке передаются в правоохранительные и другие уполномоченные органы. Об этом 13 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющего калужским отделением Банка России Ирину Карлаш.

Цитата из к/ф «Лавка ростовщика» Реж. Чарльз Чаплин. 1916. США В ломбарде

По её словам, под официальную деятельность ломбардов нередко маскируются комиссионные магазины. Они приобретают у людей имущество «с правом обратного выкупа». В действительности такая организация может продать «залог» в любое время, поскольку юридически он залогом не является. Настоящий ломбард обязан выдать заемщику залоговый билет. Если вместо залогового билета дают подписать договор комиссии, купли-продажи или любой другой документ, значит, это не ломбард. Кроме того, под вывеской ломбардов могут действовать сомнительные организации, которые выманивают у людей деньги. Они предлагают вложить сбережения под высокий процент — якобы заработать на выдаче займов. На самом деле по закону ломбарды не вправе привлекать деньги от людей, которые не являются их собственниками. То же касается и вложений средств в компании с признаками финансовой пирамиды. Обычно подобные организации гарантируют доход, даже сверхдоход. Однако гарантировать доход на финансовом рынке могут только банки, и только по вкладам. Компании с признаками финансовых пирамид, которые Банк России выявляет по всей стране, существуют как в интернете, так и имеют физические офисы присутствия и маскируются под потребительские кооперативы или потребительские общества, привлекают потенциальных «инвесторов» обещаниями повышенной доходности, но, как правило, не занимаются тем, что обещают — инвестициями или реальной экономической деятельностью, — а лишь привлекают деньги у граждан.

«И потребительские кооперативы, и потребительские общества Банку России не поднадзорны и статусом легального участника финансового рынка не обладают. Подобные компании, в деятельности которых Банк России усмотрел признаки нелегальной деятельности, попадают в список именно для того, чтобы заблаговременно предупредить граждан. Опасность многих из них заключается в том, что они ориентированы на пенсионеров. Поэтому, если вы решили обратиться в финансовую организацию, вам необходимо проверить ее наличие в реестрах легальных участников финансового рынка Банка России и отсутствие ее в списке организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности. Это займет буквально несколько минут, но позволит сберечь ваши средства», — отметила управляющий Ирина Карлаш.