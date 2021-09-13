Банк России предостерёг калужских пенсионеров от нелегальных компаний
Калуга, 13 сентября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В Калужской области в списке Банка России значится семь организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Среди них — потребительский кооператив по реализации целевых программ для пайщиков «Пенсионный доход», и шесть компаний с признаками нелегального кредитора, в числе которых ООО «Калужский ювелир», который действует под брендом «Калужский городской ломбард». Материалы о всех выявленных случаях нелегальной деятельности на финансовом рынке передаются в правоохранительные и другие уполномоченные органы. Об этом 13 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющего калужским отделением Банка России Ирину Карлаш.
По её словам, под официальную деятельность ломбардов нередко маскируются комиссионные магазины. Они приобретают у людей имущество «с правом обратного выкупа». В действительности такая организация может продать «залог» в любое время, поскольку юридически он залогом не является. Настоящий ломбард обязан выдать заемщику залоговый билет. Если вместо залогового билета дают подписать договор комиссии, купли-продажи или любой другой документ, значит, это не ломбард. Кроме того, под вывеской ломбардов могут действовать сомнительные организации, которые выманивают у людей деньги. Они предлагают вложить сбережения под высокий процент — якобы заработать на выдаче займов. На самом деле по закону ломбарды не вправе привлекать деньги от людей, которые не являются их собственниками. То же касается и вложений средств в компании с признаками финансовой пирамиды. Обычно подобные организации гарантируют доход, даже сверхдоход. Однако гарантировать доход на финансовом рынке могут только банки, и только по вкладам. Компании с признаками финансовых пирамид, которые Банк России выявляет по всей стране, существуют как в интернете, так и имеют физические офисы присутствия и маскируются под потребительские кооперативы или потребительские общества, привлекают потенциальных «инвесторов» обещаниями повышенной доходности, но, как правило, не занимаются тем, что обещают — инвестициями или реальной экономической деятельностью, — а лишь привлекают деньги у граждан.