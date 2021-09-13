Нейпьидо, 13 сентября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Порядка 50 силовиков погибли при нападении на армейский и полицейский посты в Мьянме, пишет 13 сентября The Irrawaddy.

OneNews Кордон полиции. Мьянма. 2021

Одно нападение «гражданских сил» произошло 11 сентября на военный пост в штате Чин. Погибли 12 военных.

Второе нападение произошло в штате Магуэй на полицейский пост: погибли пятеро правоохранителей. Кроме того, три десятка полицейских были убиты, следуя к месту атаки.

Напомним, в Мьянме 1 февраля 2021 года произошёл военный переворот. Новую власть в стране приняли не все.