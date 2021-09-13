Стокгольм, 13 сентября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Правительство Швеции намерено выделить дополнительные средства в целях борьбы с насилия мужчин в отношении женщин. Вместо временного выделения средств шведские власти хотят предоставить женским приютам постоянное финансирование. Об этом 13 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Pixabay.com Флаг Швеции

«Приюты для женщин и девушек давно несут на своих плечах работу по борьбе с насилием мужчин над женщинами. Они появились, когда государство не взяло на себя такую ответственность, и каждый день они прилагают неоценимые усилия», — заявила на пресс-конференции министр по вопросам гендерного равенства Мэрта Стеневи.

Изменения в бюджет на 2022 года означают, что правительство Швеции в течение следующих трех лет намерено увеличить финансирование по противодействию насилию в адрес женщин до постоянного уровня в 1,2 миллиарда крон в год (€118 млн).

«Теперь наша риторика подкреплена реальными деньгами. Пока будет продолжаться ситуация, при которой хоть одна женщина будет погибать от рук мужа, парня или бывшего молодого человека, нам нужно прилагать все больше усилий», — отметила Стеневи.