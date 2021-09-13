Ярославль, 13 сентября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В Ярославле на этой неделе планируют полностью восстановить движение на Добрынинском путепроводе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию Ярославля

ГК ЕКС Испытания на путепроводе

Сейчас на Добрынинском путепроводе работает только две полосы. Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что путепровод могут сдать на месяц раньше срока. Изначально открытие планировалось в ноябре 2021 года. Но теперь, как говорят в мэрии, процесс сдачи объекта дополнительно ускорился.

«В эти выходные на Добрынинском путепроводе прошли ночные испытания. Сейчас ждём заключения по их результатам, а подрядчик дозавершает работы. Уже на этой неделе, после получения положительного заключения от ООО «НИИ МИГС», планируем открыть движение по данному сооружению в полном объёме», — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Рабочим осталось нанести разметку, восстановить барьерное ограждение и освещение. Напомним, реконструкция путепровода идёт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Первоначально завершить работы должны были в 2020 году, однако из-за технической ошибки при проектировании несколько пролётов пришлось демонтировать и делать заново