Москва, , 16:34 — REGNUM Представление об открытых границах между Украиной и странами Евросоюза выглядит утопией. Об этом 13 сентября заявил правозащитник Олег Музыка на телеканале «Россия 24».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Польские политики с распростёртыми готовы были бы этим воспользоваться. Потому что заробитчан нужно как много больше», — заявил Музыка.

«Но, начиная с 2014 года, я всегда делал ударение, что Европа должна с опасением относиться к тем событиям, которые происходят на Украине, потому что количество оружия очень большое в руках обезумевшей толпы после киевского майдана. И открытая Европа может… захлестнуть её может наплыв украинских вооружённых националистов», — указал он.

Ранее посол Украины в Варшаве Андрей Дещица заявил о том, что скорее всего, «наступит время, когда между Польшей и Украиной будет такая же граница, как между Польшей и Германией, между странами Европейского союза».