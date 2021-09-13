Таллин, , 16:34 — REGNUM Многие нынешние ведущие политики в Эстонии являются либо бывшими карьеристами, либо детьми советской номенклатуры. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Эстония Цитата из фильма «World War Three: Inside the War Room»

По его мнению, заявления эстонских политиков о «борьбе с коммунизмом» выглядят смешно: «Смешно наблюдать, как эстонцы, вполне успешно делавшие карьеру при советской власти, а также их дети, теперь наперебой рассказывают о своей ненависти к коммунистам».

Чаплыгин напомнил, что «настоящие диссиденты в те времена в лучшем случае работали кочегарами, а в худшем — сидели в тюрьме. И их было гораздо меньше, чем тех приспособленцев, кто сегодня хвастается своими несуществующими подвигами в борьбе за свободу и независимость».

Так Чаплыгин прокомментировал интервью премьер-министра Эстонии Кайи Каллас в местных СМИ, в котором та рассказала, как с детства мечтала о победе эстонского народа над коммунизмом.

Кая Каллас — дочь другого премьер-министра Эстонии Сийма Калласа, который в советское время занимал высокие административные и политические посты. Сийм Каллас работал на руководящих постах в Главном управлении Сберегательной кассы Эстонской СССР, являлся кандидатом экономических наук и членом Коммунистической партии СССР. В период 1989 — 1991 годов Каллас был депутатом Совета национальностей Верховного совета СССР от Эстонской ССР.