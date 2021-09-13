Москва, , 16:34 — REGNUM Белоруссия уже обладает возможностью поставлять в Россию нефтепродукты, а российские компании — нефть на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. Об этом 13 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

«Подписали карты (союзные программы) по единому рынку нефти, газа и электроэнергии. Не совсем понятно, что, собственно, означает либерализация рынка нефти. Сейчас и так со стороны России рынок либерален, и любые российские компании могут поставлять нефть на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Никаких ограничений нет. По электроэнергии тоже — пожалуйста, продавайте» — заявил политолог.

Белорусские компании также могут свободно продавать нефтепродукты на российском рынке, отметил эксперт. «Другое дело, что им невыгодно было делать, т.к. конкуренция в России довольно жёсткая, и белорусам гораздо выгоднее продавать нефтепродукты в страны ЕС, особенно в Великобританию и Нидерланды» — сказал Юшков.

Напомним, что 9−10 сентября прошли переговоры президентов России и Белоруссии, на которых были согласованы 28 союзных программ, в числе которых — программа по единому рынку нефти, газа и электроэнергии.