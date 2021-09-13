Краснодар, 13 сентября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Разработать проект разгрузки трассы М-4 «Дон» в районе поселка Новознаменского в Краснодаре поручил губернатор Вениамин Кондратьев. Вопрос обсуждался на совещании с вице-губернаторами, руководителями профильных ведомств и краснодарского филиала госкомпании «Автодор» 13 сентября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Трасса «Дон»

Как отмечалось на совещании, в восточной части краевой столицы в перспективе планируется построить новый микрорайон на 200 тысяч жителей, медицинский и промышленный кластеры, школы и детские сады, парки, скверы, что существенно увеличит нагрузку на дороги. При этом уже сейчас по автодороге М-4 «Дон» проезжает 81 тысяча автомобилей в сутки.

«Прежде чем выдавать разрешения на строительство новых объектов, необходимо в первую очередь создать всю социальную инфраструктуру, особое внимание уделить транспортной доступности. Сейчас поселки Знаменский и Новознаменский, где живут 20 тысяч человек, не соединены между собой, людям приходится выезжать на загруженную федеральную трассу М-4 «Дон». Количество машин, выезжающих из поселков, зашкаливает. Это создает проблему и заторы для туристов, едущих на море», — сказал Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Александр Трембицкий представил два варианта реконструкции трассы. Первый вариант предусматривает строительство развязок над федеральной трассой, которые соединят краснодарские посёлки, второй вариант предполагает строительство путепровода для транзитного транспорта параллельно существующей трассы. При реализации любого из вариантов понадобится расширение проезжей части, создание дополнительных съездов, стоимость работ оценивается в сумму до 3 млрд рублей. Вениамин Кондратьев дал поручение доработать варианты и подготовить итоговое проектное решение по разгрузке трассы М-4 «Дон».