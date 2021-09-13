Иерусалим, 13 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Ножевые ранения получили двое граждан Израиля в центре Иерусалима 13 сентября, передаёт Kan.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

На израильтян на улице Яффо напал вооружённый ножом палестинец. По данным полиции Израиля, по палестинцу, действия которого силовики оценили как теракт, открыл огонь офицер пограничной полиции.

В результате палестинец «был нейтрализован», но не убит. Раненых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сегодня, 13 сентября, возле города Вифлеем на Западном берегу палестинец пытался напасть на израильских военных. Подобный же инцидент произошёл 10 сентября в Иерусалиме.