Рига, 13 сентября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Необычайно жаркая погода нынешнего лета привела к резкому падению урожая картофеля в Латвии. Об этом сообщил портал Latvijas avize со ссылкой на крупные фермерские хозяйства республики.

Картофель

По словам производителей, в 2021 году клубни картофеля заметно меньше, он также пострадал от заражения колорадскими жуками.

«Этим летом дожди прошли лишь местами. Весна была холодной, картофель посажен поздно. Все зависит от того, на какой стадии находились поля, когда наступила засуха», — заявила председатель правления Союза производителей и переработчиков картофеля Айга Краукле.

Как результат, уже заметно выросли оптовые цены на самый массовый сельскохозяйственный продукт в стране. Оптовики покупают картофель по цене вдвое дороже прошлогодней — от 23 до 25 евроцентов за килограмм. Рыночные цены также выросли до 80−90 евроцентов за кг, что вдвое больше, чем в 2020 году.

Ситуацию усложняет и тот факт, что подобные трудности испытывают фермеры Литвы и Польши, чья продукция до сих пор исправно поступала на латвийский рынок.