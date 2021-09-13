Минск, , 16:21 — REGNUM По итогам подавления протестных выступлений 2020 года в Белоруссии отсутствуют факты, свидетельствующие, что «в отношении гражданина необоснованно были применены меры физической силы». При этом «были боестолкновения», констатировал начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско.

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В опубликованном 12 сентября интервью гостелеканалу «СТВ» Паско заявил, что во время политического кризиса 2020 года на сторону оппозиции перешло не более 2% сотрудников СК Белоруссии. Он сообщил также: «В Минске по факту массовых мероприятий с августа 2020 года, даже с июля, если точным быть, возбуждено больше 1 600 уголовных дел, которые расследовались нашими следователями. Могу сказать, что из этого количества более 400 человек, по результатам расследования указанных уголовных дел, нами уже направлено в суды».

Одно из таких дел, по словам начальника УСК по городу Минску, насчитывает более 600 томов. Оно возбуждено в отношении анархистов, которые поддерживали «взаимодействия с анархическими движениями и Российской Федерации, и Украины».

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