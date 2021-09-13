Киев, , 16:29 — REGNUM На Украине совет судей не смог выбрать членов этического совета, которые должны контролировать добродетель членов Высшего совета правосудия.

Суд

Заседание, на котором рассматривался этот вопрос, состоялось сегодня, 13 сентября.

По информации совета, на три вакантных места изначально было 6 претендентов, но уже сегодня стало известно, что двое судей попросили оставить их заявления без рассмотрения. В итоге ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования.

Украинские СМИ напоминают, что по регламенту в этическом совете должно быть шесть членов: троих выбирает Совет судей Украины, остальных — международные организации. Приводится мнение экспертов, которые утверждают, что таким образом совет судей заблокировал основную часть судебной реформы.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе визита в США 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Киева завершить реформирование судебного сектора «в соответствии с лучшими международными практиками».

До этого, в июле, Верховная рада разблокировала передачу судов Украины под контроль западных экспертов.