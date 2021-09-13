Рига, 13 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В ближайшие три месяца 2021 года от коронавируса в Латвии умрет до тысячи человек. Об этом сообщил местный портал Skaties. lv со ссылкой на математические модели прогноза заболеваний Министерства здравоохранения Латвии.

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Только быстрая вакцинация может изменить этот прогноз, но радикального решения этого вопроса по-прежнему нет, отмечают журналисты. Политики и чиновники отказались от обязательной вакцинации в некоторых профессиях, а идеи лотереи для привитых и информационных буклетов о вакцинации оказались проваленными.

Сообщается, что республику ждет ухудшение коронавирусной ситуации. Рижская Восточная клиническая университетская больница и Даугавпилсская региональная больница уже вели у себя чрезвычайную ситуацию — поток пациентов с COVID-19 стал слишком интенсивным. Восточная больница приостановила плановые операции, Даугавпилс надеется этого избежать.

«Идет победное шествие «дельта"-штамма, который в принципе сильно отличается от предшественников. Его клиническая картина иная, более тяжелая, и эти пациенты более зависимы от кислорода», — сообщила Санита Янка, начальник отдела качества лечения Минздрава Латвии.

Она добавила, что если зимой нынешнего года 30−40% нуждались в дополнительной медицинской поддержке и подаче кислороде, то сейчас таких уже 85%.

ИА REGNUM ранее сообщило, что процесс вакцинации от коронавируса COVID-19 в Латвии сохраняет низкие темпы, прививки получает в среднем около 5000 человек в день. Вакцинация полностью завершена у 41,6% жителей Латвии (786 931 человек из 1 893 223, проживающих в стране).