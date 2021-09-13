Волгоград, 13 сентября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Два теплохода столкнулись в Калачевском районе Волгоградской области, оба судна получили значительные механические и технические повреждения. Возбуждено уголовное дело по факту нарушение правил безопасности движения, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе Западного МСУ на транспорте СК России.

Цитата из видео пресс-службы Западного МСУ на транспорте СК России Пробоина теплохода

ЧП произошло вечером 1 сентября 2021 года 2664 км Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина напротив посёлка Приканальный. На главном судовом ходу столкнулись теплоходы «Альфа Гермес» и «Ростов Великий». Следователи считают, что это случилось вследствие нарушения правил плавания судов по внутренним водным путям.

Допрошены капитаны судов и члены экипажа. Стоимость ремонтно-восстановительных работ превысила 2,3 млн рублей.