Екатеринбург, 13 сентября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. В детских поликлиниках Екатеринбурга скопились большие очереди. Об этом сообщают родители в городских сообществах в соцсетях.

Kartinki569.ru Нескончаемая очередь

Трудности испытали в медучреждениях, расположенных на Уралмаше и в Академическом. Позже врачи объяснили, что причина очередей — в росте числа обратившихся за неотложной помощью. В ДГБ № 15 для исправления ситуации дополнительно открыли второй кабинет, чтобы уменьшить время ожидания,

В свердловском минздраве уточнили журналистам «КП», что главным врачам поручили проинформировать родителей: «Детям с повышенной температурой и признаками ОРВИ медпомощь организуется на дому, следует сделать вызов врача на дом», — уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, более 90 классов школ Екатеринбурга перешли на дистанционный режим.

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