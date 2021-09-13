Рига, 13 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Рижском свободном порту за восемь месяцев 2021 года перевалено 13,3 млн тонн грузов, что на 16% меньше, чем за тот же период 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

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Больше всего в январе-августе в Риге упала перевалка наливных и сыпучих грузов — на 26,4% и 23,1% соответственно. Сыпучих грузов перевалено 7,0 млн тонн, наливных — 1,4 млн тонн.

Перевалка генеральных грузов составила 4,9 млн тонн (+0,2% по сравнению с прошлым годом), контейнерных грузов перевалено 2,8 млн тонн (падение за год составило 9,3%), зерна и зерновых продуктов — 1,6 млн тонн (прирост за год в 27%), лесоматериалов — 1,845 млн тонн (прирост за год в 28,7%) и древесных гранул — 1,4 млн тонн (прирост в 1,5%).

В 2020 году грузооборот Рижского порта составил 23,7 млн тонн, в том числе за восемь месяцев года было перевалено 15,9 млн тонн.