Москва, 13 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах задержали и отменили 37 авиарейсов, сообщает 13 сентября сервис «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Табло в аэропорту

По данным на 16:07, во «Внуково» восемь рейсов задержано, два отменено, в «Домодедово» 16 задержано, один отменён, в «Шереметьево» два задержано, восемь отменено. В «Жуковском» изменений расписания не отображается.

Данные для онлайн-табло сервиса предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга 12 сентября экстренно приземлился самолёт Москва — Новосибирск.