Калуга, 13 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Калужская область лидирует в рейтинге субъектов Центрального федерального округа, оказывающих минимальное антропогенное воздействие на атмосферный воздух. На заседании областного правительства 13 сентября были рассмотрены результаты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, которые проводились с помощью малогабаритных автоматических станций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mpr.orb.ru Экологический пост контроля качества атмосферного воздуха

Министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа рассказал на заседании о том, что среди субъектов ЦФО с наименьшими показателями загрязняющих воздух выбросов Калужская область поднялась со второго на первое место. В июле 2021 года в наиболее промышленно развитых районах было установлено 15 малогабаритных автоматических станций наблюдения, которые проводят измерения ежеминутно. Данный проект соответствует целям и задачам национального проекта «Экология» и реализуется на средства областного бюджета. Данные замеров доступны для всех жителей в режиме онлайн на специальном ресурсе калужского геопортала. Уже зафиксировано 5000 посещений данного информационного сервиса.

С 20 июня 2021 года в регионе было проведено более 12 миллионов измерений. Они выявляли кратковременные превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, которые не оказали значительного влияния на среднесуточные показатели. В том числе это касалось превышений по сероводороду в Дзержинском районе, по взвешенным частицам — в Калуге у поселка Куровской, по формальдегиду — в Боровском районе и по диоксиду азота — вблизи промзоны «Мишково» в Обнинске. Данные по всем эпизодам были направлены в соответствующие надзорные органы для принятия мер реагирования в соответствии с полномочиями.

Говоря о перспективах расширения службы экомониторинга в области, профильный министр проинформировал, что согласно требованиям природоохранного законодательства автоматические системы контроля должны быть установлены на заводах, которые относятся к первой категории негативного воздействия на окружающую среду. В Калужской области работают 22 таких предприятия. Кроме того, повысить оперативность выявления нарушений смогут передвижная аккредитованная лаборатория и круглосуточное дежурство государственных инспекторов в области охраны окружающей среды.

«От того, насколько оперативно вы будете реагировать и насколько существенные изменения произойдут, будут судить об эффективности нашей работы по обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду», отметил губернатор области Владислав Шапша.