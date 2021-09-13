Сидней, Австралия, , 19:36 — REGNUM В настоящее время все больше жителей Нового Южного Уэльса и Сиднея, в частности, сталкиваются с обязательным требованием пройти иммунизацию от COVID-19. Выступая на пресс-конференции 13 сентября, премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян заявила, что один из комитетов парламента штата в настоящее время рассматривает вариант обязательной вакцинации для местных депутатов. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Вакцинация (сс) qimono

«Я не могу говорить от лица Верхней палаты, но я знаю, что комитет нижней палаты, который рассматривает эти вопросы, сейчас изучает такую возможность», — заявила Бережиклян.

«Я надеюсь, что все работодатели будут поощрять всех своих сотрудников пройти вакцинацию. Это мое глубокое пожелание», — добавила премьер-министр.

Отметим, что возобновление работы местного парламента в Сиднее намечено на 12 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Непривитые жители Сиднея столкнутся с ограничениями после снятия локдауна