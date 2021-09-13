Киев, , 16:14 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам социальной политики рекомендует парламенту принять законопроект президента Владимира Зеленского о новом празднике — Дне украинской государственности.

Украинская Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее решение комитет Рады утвердил сегодня, 13 сентября.

Первый заместитель главы Рады Руслан Стефанчук отметил, что в ходе заседания комитета документ был поддержан единогласно. Таким образом, Раде предлагается законодательно закрепить День украинской государственности, отмечаемый 28 июля, праздничным днем.

В Раде подчеркивают, что принятие законопроекта будет способствовать утверждению преемственности «более тысячелетней истории украинского государства».

«Мы должны отвоевывать каждый сантиметр своей истории, расчищать наши исторические корни. Ведь мы — самодостаточная нация, для которой очень важно юридически закреплять преемственность украинского государства и поднимать его уровень», — заявил в своем комментарии Стефанчук.

ИА REGNUM напоминает, что президент Владимир Зеленский 24 августа в ходе выступления на параде по случаю 30-й годовщины независимости страны заявил, что украинский народ является наследником государственности, которая существовала более тысячи лет назад.

«Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Её точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева — столицы Киевской Руси — Украины, которую не зря называют местом, где все начинается», — сказал он.