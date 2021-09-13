Стокгольм, 13 сентября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. По данным журналистского расследования SVT Nyheter, Уппсала является леном Швеции, который за последние годы пострадал от наибольшего числа случаев незаконного применения оружия на одного жителя. Об этом стало известно 13 сентября.

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По данным полиции Швеции, с 2018 года по 31 августа 2021 года в лене Уппсала было зарегистрировано 80 случаев незаконного применения огнестрельного оружия (20,6 огнестрелов на 100 000 жителей). Всего за отчетный период от огнестрельных ранений скончались восемь человек, еще 29 получили ранения.

«Аналогичная ситуация была и в 2019 году, но с тех пор количество перестрелок значительно сократилось. Конечно, мы по-прежнему огорчены, ведь каждая перестрелка — это социальная проблема», — заявил в интервью SVT член муниципального совета Эрик Пеллинг.