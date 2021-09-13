Стокгольм, , 19:34 — REGNUM Незаконное применение огнестрельного оружия в густонаселенных районах Швеции участилось в последние годы. Премьер-министр страны Стефан Лёвен считает, что для изменения ситуации потребуется продолжительное время. Об это он заявил в интервью телеканалу SVT от 13 сентября.

Стефан Лёвен Frankie Fouganthin

«Недостатки, которые были обнаружены, появились еще до того, как наш кабинет министров вступил в должность», — заявил Лёвен.

В интервью политическому обозревателю SVT Матсу Кнутсону премьер-министр Лёвен возложил большую ответственность за стрельбу в Швеции на поколения предыдущих политиков. Он также отметил, что на устранение проблем с преступностью уйдет много времени:

«Некоторые говорят, что на то, чтобы это исправить, может уйти 20 лет, потому что проблемы накапливались годами».

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