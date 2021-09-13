Москва, 13 сентября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Жители Западного округа Москвы хотят потребовать от главы округа Алексея Александрова объяснений — на каком основании власти намерены ухудшить условия оказания онкологической помощи нуждающимся. Об этом 13 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из муниципальных депутатов района Крылатское.

(сс) KenFukunaga Медицина катастроф

В конце августа 2021 года появились сообщения о том, что на 20 сентября медицинские власти столицы планируют закрыть расположенные в районах Филевский парк, Мичуринский проспект, Солнцево, Крылатское онкологические отделения, а их пациентов перевести во вновь открытый на базе Боткинской больницы онкодиспансер.

Узнав о планах властей, пациенты и их родственники выразили свои сомнения в необходимости подобной реорганизации. Ведь после перевода находящихся в шаговой доступности районных онкоцентров в Боткинскую больницу больные, и без того находящиеся не в лучшей физической форме, получат дополнительный стресс.

Одним придется испытать все прелести передвижения на общественном транспорте — длительная дорога, пробки, переполненный подвижной состав. Ввиду отсутствия достаточного количества парковочных мест возникнут проблемы у прибывающих на личных автомобилях и такси.

Затеянная «оптимизация» несет для граждан и другие проблемы. В частности, как об этом сообщает мундеп, в новом корпусе для химиотерапии запланировано 18 мест, в то время как в первом филиале, расположенном в Крылатском, имеется зал на 11 мест. А на всех онкобольных ЗАО предлагается выделить четыре места в дневном стационаре.

Депутат также напомнила, что, согласно порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «Онкология» (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года N 915н), в округе должна быть организована доступная медицинская помощь. В настоящее время она имеется, и у властей нет оснований ее ухудшать.

Ранее вице-мэр Анастасия Ракова рассказала о том, как столичные власти активно занимаются развитием онкологической помощи в городе, формируют новый «бесшовный» стандарт её оказания.

Подробности читайте здесь:Ракова рассказала о новом стандарте онкопомощи в Москве