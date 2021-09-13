Нью-Йорк, США, , 16:06 — REGNUM Гуманитарная деятельность в помощь жителям Афганистана не должна страдать из-за санкций, сообщил 13 сентября журналистам заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

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Он отметил, что «любые санкции и контртеррористические меры» стран ООН «не должны затрагивать беспристрастную гуманитарную деятельность». Тем более, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), добавил Гриффитс, накануне, 12 сентября, направили в ООН обещание не препятствовать гуманитарной миссии этой международной организации в Афганистане.

Гриффитс также пояснил, что в Афганистане теперь увеличивается число участников гуманитарной миссии. Это связано с тяжёлой ситуацией, в которой оказался афганский народ, и помощь людям требуется оказывать именно сейчас.

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