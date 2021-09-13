Москва, 13 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. На начальном этапе своего внедрения цифровой рубль не будет играть существенной роли в экономике России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

Цифровая экономика

«На начальном этапе своего внедрения цифровой рубль не будет играть существенной роли и оказывать влияние на финансовый рынок и российскую экономику в целом, так как его обращение будет носить скорее пробный характер, — сказал Марков. — Однако в дальнейшем его роль будет заметно возрастать, так как его планируют активно использовать при расчетах по государственным закупкам и заказам. Это связано с тем, что природа цифрового рубля будет позволять отслеживать его передвижение, а значит, и отслеживать расходование государственных средств».

В дальнейшем, как полагает Марков, по мере того как цифровой рубль начнет использоваться хозяйствующими субъектами для других целей и в расчетах по другим операциям и сделкам, его роль будет расти, и он в качестве третьей формы денег займет свое место среди других форм (наличных и безналичных).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков заявил, что выпуск цифрового рубля позволит России закрепиться на передовых позициях.