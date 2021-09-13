Стокгольм, , 19:32 — REGNUM По мнению «Умеренных», правительство Швеции ввязывалось в недостойную политическую игру, когда оно должным образом не решило вопрос об эвакуации людей из Афганистана. Теперь парламентское большинство в риксдаге требует широкого расследования деятельности исполнительной власти. Об этом 13 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

13 сентября по просьбе «Умеренных» и «Центристов» риксдаг провел специальные дебаты по вопросу присутствия Швеции в Афганистане.

«Беспорядочная эвакуация началась слишком поздно», — заявил в парламенте Хокан Свеннелинг, официальный представитель «Левых» по внешней политике.

К требованию «Умеренных», «Центристов» и «Левых» начать широкое расследование присоединились «Шведские демократы».

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