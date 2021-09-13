Москва, 13 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Выпуск цифрового рубля позволит России закрепиться на передовых позициях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

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«Выпуск цифрового рубля позволит России закрепиться на передовых позициях, а не выступать потом в роли догоняющего, так как многие ведущие страны уже ведут активные разработки в направлении выпуска и внедрения своих цифровых валют. Выпуск и внедрение цифрового рубля будут осуществляться постепенно на протяжении ближайших нескольких лет, так как этот процесс требует всесторонней проработки и учета всех связанных с этим риском», — сказал Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, запуск цифрового рубля станет одним из главных проектов в сфере цифровизации России на срок до 2030 года.