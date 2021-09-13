Москва, 13 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Цифровой рубль позволит России использовать все преимущества цифровых денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал данные Минфина РФ о том, что запуск цифрового рубля станет одним из ключевых проектов в области цифровизации до 2030 года.

Cbr.ru Цифровой рубль

«Внедрение цифрового рубля является объективной необходимостью, диктуемой развитием современных технологий и их активным внедрением в финансовую и иные сферы жизни, — сказал Марков. — Криптовалюты уже давно функционируют во всем мире и активно используются различными хозяйствующими субъектами для решения их экономических вопросов. Цифровой рубль, являющийся своего рода аналогом криптовалюты, только выпускаемой Банком России, позволит использовать все преимущества цифровых денег по сравнению с традиционными наличными и безналичными деньгами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов РФ совместно с Банком России совместно с федеральными органами власти, бизнесом и научным сообществом подготовили стратегию развития финансового рынка до 2030 года.