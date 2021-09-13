Сочи, Краснодарский край, 13 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Сочи 20 постояльцев местной гостиницы эвакуировали из-за пожара днём 13 сентября. Огорь охватил более 100 кв. м кровли.

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Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 14:11, первые подразделения были на месте в течение пяти минут. Как установлено, загорелась кровля в частном гостевом доме.

Пожарным понадобилось чуть больше часа, чтобы ликвидировать пожар — огонь локализовали на площади в 120 кв. м, в 15:23 ликвидировали открытое горение, потушили в 15:36. Из здания были эвакуированы 20 человек. Пострадавших и погибших нет, сообщили «Кубанские новости».